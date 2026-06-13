Pattinaggio, buoni risultati per Asia Moroni e Mia Cecchetti al Trofeo Giovani Promesse

Le due giovani atlete protagoniste al PalaMadiba di Modena

Grande soddisfazione per Asia Moroni e Mia Cecchetti che, il 12 giugno scorso, hanno preso parte al Trofeo Giovani Promesse Nazionale disputato presso il PalaMadiba di Modena, confrontandosi con numerose atlete provenienti da tutta Italia.

Nella categoria GPA 2013/2014, Asia Moroni, inserita nel gruppo 1, ha conquistato un ottimo 16° posto al termine di una prova eseguita con grande determinazione, velocità e precisione. L’atleta ha portato in pista un programma pulito e ben interpretato, dimostrando una crescita davvero significativa. Pur avendo ancora qualche elemento tecnico da consolidare, come l’angelo, Asia ha evidenziato un miglioramento costante e importante, frutto dell’impegno e della passione che la accompagnano fin dall’inizio della stagione. Un risultato ancora più significativo considerando che ha iniziato il suo percorso soltanto nel mese di settembre.

Molto positiva anche la prestazione di Mia Cecchetti, impegnata nel gruppo 3, dove ha ottenuto il 19° posto. Mia ha entusiasmato il pubblico e gli addetti ai lavori con salti semplici di grande qualità, eseguiti con notevole altezza e sicurezza. Una piccola imprecisione nella serie degli angeli, dovuta a una gestione non perfetta degli spazi che l’ha portata troppo vicino alla barriera, non ha però compromesso una performance combattiva e ricca di aspetti tecnici di valore. La grinta e la determinazione mostrate in pista sono state la conferma del suo costante percorso di crescita.

Entrambe le atlete hanno saputo affrontare con maturità e sicurezza una pista di grandi dimensioni, mantenendo un’ottima precisione sul tempo musicale e portando in gara programmi completi, ben costruiti e interpretati con personalità. Un aspetto che testimonia il grande lavoro svolto negli allenamenti e la loro crescente consapevolezza tecnica.

Per due giovani atlete che hanno intrapreso questo percorso soltanto da pochi mesi, i risultati ottenuti a livello nazionale rappresentano un motivo di orgoglio e una conferma delle solide basi costruite finora. Asia e Mia hanno dimostrato talento, impegno e un grande potenziale per il futuro, lasciando intravedere prospettive davvero incoraggianti per le prossime stagioni.