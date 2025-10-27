Pattinaggio, Federico Mainolfi protagonista alla Titano Battle: argento e bronzo per il talento Junior

L’atleta del Pattinaggio Riccione conferma il suo status internazionale nella specialità Classic e Battle

Altri due podi importanti per Federico Mainolfi, categoria Junior Man, alla Titano Battle disputata nel finesettimana scorso, la gara internazionale tappa World Skate, dove ha raggiunto l'argento per la specialità Classic, migliorando il suo ultimo posizionamento nazionale, e il bronzo nella Battle. Mainolfi consolida così il suo status di talento emergente e di leader nel panorama sportivo: con determinazione, grande tecnica e un impegno senza precedenti, ha conquistato i due podi, dimostrando ancora una volta di essere tra i migliori.

Mainoli si presenterà quindi con un ottimo risultato al Campionato Europeo di Inline Freestyle European Championships che si svolgerà ad Anagni (Roma) dal 30 Ottobre al 2 Novembre 2025, prendendo parte al campionato con la nazionale Italiana Freestyle. La convocazione in nazionale era arrivata i primi di ottobre nella discipline di Classic e Battle Juniores Man e sono solo tre i giovani talenti italiani convocati in questa specialità tra cui appunto l'atleta del Pattinaggio Riccione.

I risultati alla Titano Battle sono la degna conclusione di una stagione strepitosa e piena di successi nazionali e internazionali per Federico, come il bronzo conquistato al Campionato italiano di luglio e l'argento al Campionato Internazionale della Riccione Beach Battle di Settembre.

Alla Titano Battle hanno partecipato complessivamente 15 atleti del Pattinaggio Riccione, tutti con buoni posizionamenti e in grande crescita: la partecipazione a gare internazionali di questo livello è un campo di prova essenziale per la crescita sportiva degli atleti anche giovanissimi.