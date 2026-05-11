Pattinaggio Riccione alla World Cup 2026: Pagnotta e Costanzo in gara a Garmisch

La coppia di artistico al debutto internazionale in Germania con la nazionale italiana: “Un traguardo storico per il pattinaggio riccionese”

È con grande orgoglio che il Pattinaggio Riccione annuncia la partecipazione della promettente coppia di pattinaggio artistico, composta dall’atleta Annamaria Pagnotta e dal pattinatore Ludovico Costanzo (Sport Life Rimini), alla prestigiosa World Cup 2026 che si terrà a Garmisch, in Germania, dall’8 al 17 maggio. La coppia è allenata da Patrick Venerucci e Cristina Pelli della società Rinascita Sport Life, storica e blasonata società di coppie artistico.

Un traguardo storico per il pattinaggio riccionese, che si riconferma protagonista a livello internazionale e riporta le coppie di artistico ai fasti di un tempo, onorando la lunga tradizione della città nel panorama del pattinaggio a rotelle. La convocazione di Pagnotta e Costanzo rappresenta un risultato di grande rilievo, frutto di un intenso lavoro, di risultati eccellenti nel 2025 e di un’attenta selezione basata sul ranking, i raduni e gli stage organizzati da Skate Italia, Federazione Italiana Sport Rotellistici, sotto indicazione del Commissario Tecnico e secondo i criteri stabiliti da World Skate.





La coppia, al debutto in categoria jeunesse, scenderà in pista il 13 maggio con lo Short Program e il 14 maggio con il Long Program, pronti a dare il massimo per rappresentare con passione, talento e determinazione i colori della nazionale italiana. Questo importante appuntamento internazionale segna un nuovo capitolo nel periodo d’oro del pattinaggio riccionese, confermando il valore e le capacità degli atleti locali a livello mondiale.





Gli atleti Pagnotta e Costanzo erano stati riconosciuti “Ambasciatori di Riccione nel mondo” lo scorso novembre, per i brillanti risultati ottenuti alla Coppa Europa 2025 di Matosinhos, in Portogallo: l’Assessore allo Sport del Comune di Riccione Simone Imola li aveva ricevuti esprimendo il proprio apprezzamento non solo per l’impegno e la determinazione degli atleti, ma anche per il lavoro svolto dalla società, rivolgendo un caloroso plauso alla presidente di Pattinaggio Riccione, Gigliola Mattei, per i successi conseguiti dai suoi atleti e per l’impegno costante nel promuovere lo sport a livello nazionale e internazionale.





Il Pattinaggio Riccione si congratula con Annamaria Pagnotta e Ludovico Costanzo per questa straordinaria opportunità e rivolge loro un grosso in bocca al lupo per il loro percorso a Garmisch, certi che sapranno onorare al meglio il nome della città e della squadra.