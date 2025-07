Pattinaggio Riccione coltiva il talento della giovane Viola Gabellini

L'atleta, classe 2012, sorprende nel Campionato italiano Fisr di Giovinazzo

Grande soddisfazione per Viola Gabellini, atleta della sezione artistico del Pattinaggio Riccione, per la sua brillante performance al Campionato Italiano Fisr di Giovinazzo (Ba), svoltosi lo scorso fine settimana. Classe 2012, Viola ha gareggiato nella categoria Allievi B ottenendo un prestigioso 12° posto, un risultato particolarmente significativo considerando l’alto livello di competizione della categoria. Durante la competizione, Viola ha dato il meglio di sé: ha eseguito un ottimo short program sulle note di un energico flamenco, mostrando sicurezza e tecnica e ha poi sfoderato un eccellente long program su musiche dal tono egiziano, che le ha permesso di recuperare molte posizioni in classifica e di salire di livello.

La carriera di Viola è iniziata in tenerissima età, frequentando i corsi base della società riccionese, dove ha subito dimostrato talento e tenacia. Queste qualità sono state fondamentali per emergere in uno sport di grande competizione come l’artistico: la costanza e l’impegno negli allenamenti l’hanno portata oggi a essere una delle atlete di spicco della squadra agonistica di Riccione.

Paola Giulianelli, allenatrice storica del Pattinaggio Riccione, ha commentato: "Siamo davvero orgogliosi dei progressi che ha fatto Viola in questi anni e ci auguriamo che, con tanta determinazione e duro lavoro, le soddisfazioni che si merita arriveranno ancora di più.”

Intanto il Pattinaggio Riccione è pronto ad accogliere i 1.000 atleti che gareggeranno alla 19a edizione di International Skate Team Trophy 2025, la più grande competizione di gruppi spettacolo in Italia, in programma al playhall di Riccione dal 27 al 29 giugno. Sono 82 le società in gara, provenienti dall’Italia ma anche da Spagna, Estonia e per la prima volta quest’anno dalla Croazia. Il trofeo organizza la cerimonia di apertura venerdì 27 giugno alle 21,30 presso la pista dei Giardini Montanari (Riccione centro), con un galà che vedrà esibirsi le migliori formazioni italiane ed estere.