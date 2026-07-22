Pattinaggio Riccione da applausi ai Campionati Italiani Inline Freestyle: sette medaglie e Top Ten nazionale

La società riccionese protagonista a Roma con due titoli italiani nello Slide e cinque argenti tra Classic e Battle

Si sono conclusi il 19 luglio a Roma, nella incandescente e non priva di polemiche cornice di piazza dei Cinquecento davanti alla stazione Termini, i Campionati Italiani di Inline Freestyle. Un'edizione memorabile e faticosa, caratterizzata da dieci giorni di gare intense e temperature africane, che hanno messo a durissima prova la resistenza fisica e mentale di tutti i partecipanti.

In questo contesto altamente competitivo, il Pattinaggio Riccione si conferma stabilmente nella Top Ten delle società più forti d’Italia.





A guidare la vincente spedizione romagnola è stato ancora una volta un superbo Federico Mainolfi nella categoria Juniores. L'atleta ha confermato tutta la sua straordinaria solidità tecnica e continuità ad alti livelli, conquistando il titolo di vicecampione italiano in ben due specialità: il Classic e la Battle.

A fargli eco è stata Ilaria Fuzzi nella categoria Master Over 30: l'atleta riccionese conquista una splendida doppietta d'argento, laureandosi vicecampionessa italiana sia nel Classic sia nella Battle.





Il capolavoro collettivo è arrivato però nello Slide, la spettacolare disciplina dedicata alle frenate tecniche che richiede un mix perfetto di equilibrio, precisione e padronanza dei pattini. In questa specialità il Pattinaggio Riccione ha letteralmente monopolizzato il podio, non lasciando spazio alle società rivali: Nicole Perrone è campionessa d’Italia, così come Gioia Terenzi, seguita dal campione italiano Sirio Adorni. Giulia Ugolini porta a casa un fantastico argento mentre Brandon Serpentini e Asia Iannarone salgono sul terzo gradino del podio nazionale.





Oltre alle sette medaglie complessive, l'ottima prestazione del team è stata coronata dai piazzamenti di livello di Manuel Paci, che ha sfiorato il podio con un ottimo quarto posto, e di Emma Matteoni, che ha chiuso la sua prova in quinta posizione. Questi risultati confermano il valore assoluto della scuola di pattinaggio della Perla Verde, capace di lottare e vincere contro i colossi nazionali anche in condizioni climatiche estreme.