Pattinaggio Riccione: debutto stagionale con successi e medaglie
Dalla Classic alla Battle, i giovani atleti mostrano il frutto dei mesi di allenamento in vista dei regionali
Prima gara ufficiale nel fine settimana scorso per 16 atleti del Pattinaggio Riccione, sezione freestyle, al Trofeo del Conero, circuito FISR, riservato a chi pratica le discipline sui coni Classic e Battle. Mainolfi sul gradino più alto in entrambe le specialità, seguito da Mariasole Mazzini, Anita Perrone, Sirio Adorni e Nicole Perrone. Ottimi i piazzamenti degli altri atleti in gara.
Per i 16 atleti in gara, di età compresa dagli 8 ai 17 anni, è la prima gara ufficiale di stagione in cui si mette in campo il lavoro fatto nei mesi invernali; per la specialità Classic è la prima esibizione ufficiale della coreografia di gara per la stagione in arrivo, un debutto in vista dei regionali.
Per la specialità Classic Federico Mainolfi, categoria Junior M, arriva un ottimo oro, mentre Mariasole Mazzini, Giovanissimi F, strappa l’argento seguita da Anita Perrone nella stessa categoria. Sirio Adorni (Ragazzi M) conquista il bronzo.
Nella Battle in prima posizione si attesta ancora Mainolfi, così come Mariasole Mazzini in seconda posizione; Anita Perrone, Adorni e Nicole Perrone completano i podi con la medaglia di bronzo nelle rispettive categorie.
Ottimo quindi l’esordio dei ragazzi di casa con Mainolfi a capo della squadra riccionese, fresco di convocazione al raduno nazionale inline freestyle delle categorie junior e senior che si terrà a Osimo (AN) dal 3 al 6 aprile prossimi.
Altri risultati Classic
4’ Nicole Perrone – Ragazzi F
6’ Alessia Casali – Esordienti F
7’ Agata Antonelli – Junior F
9’ Carolina Martis – Ragazzi F
12’ Alessandra Casadei – Esordienti F
13’ Francesca Volanti – Esordienti F
13’ Gioia Terenzi – Allievi F
15’ Isabel Serpentini – Esordienti F
15’ Mia Corazzi – Ragazzi F
17’ Jolanda Rastelli – Ragazzi F
17’ Carlotta Martis – Allievi F
20’ Sole Generali – Ragazzi F
Altri risultati Battle
4’ Alessia Casali – Esordienti F
7’ Agata Antonelli – Junior F
7’ Isabel Serpentini – Esordienti F
9’ Gioia Terenzi – Allievi F
9’ Carolina Martis – Ragazzi F
9’ Alessandra Casadei – Esordienti F
9’ Jolanda Rastelli – Ragazzi F
9’ Carlotta Martis – Allievi F
9’ Sole Generali – Ragazzi F
13’ Francesca Volanti – Esordienti F
13’ Mia Corazzi – Ragazzi F