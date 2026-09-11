Pattinaggio Riccione, giovani talenti e risultati aprono la nuova stagione

Kevin Bellucci e Nicole Perrone convocati a Formia nel progetto federale Marco Polo. Federico Mainolfi verso i Mondiali in Paraguay, bronzo europeo per Annamaria Pagnotta

L’anno sportivo 2026-27 si apre con grande entusiasmo per il Pattinaggio Riccione, che si distingue ancora una volta per i risultati e le promesse future. L’inizio dell’anno sportivo porta con sé notizie di grande rilievo, testimonianza della costante crescita e della qualità degli atleti.





Tra le novità più importanti, due giovani promesse del freestyle sono stati convocati a Formia come i pattinatori italiani con il maggior potenziale: Kevin Bellucci e Nicole Perrone. La convocazione rappresenta un riconoscimento del talento e dell’impegno di questi promettenti atleti, che si preparano a rappresentare Riccione e l’Italia in importanti competizioni nazionali e internazionali: insieme ad altri 27 ragazzi e ragazze tra gli 8 e i 13 anni, Kevin e Nicole per 4 giorni nel campus di Formia per il progetto federale Marco Polo, hanno studiato tutti i metodi, le strategie e i protocolli scientifici che l'équipe federale sta attualmente testando e perfezionando. Il progetto è a lungo termine, fino al 2035 per formare i futuri atleti azzurri di domani.





Nel frattempo, Federico Mainolfi è in piena preparazione per il Campionato Mondiale in Paraguay, che si terrà a ottobre, un’occasione imperdibile per mettere in mostra il suo talento ai massimi livelli mondiali e portare alto il nome di Riccione nello scenario internazionale: Federico, classe 2008, è stato selezionato per i mondiali dopo aver ottenuto un prezioso quinto posto al campionato europeo.





Non mancano le soddisfazioni anche nel settore artistico, dove non si arresta l’ascesa di Annamaria Pagnotta che ha conquistato il bronzo agli Europei in coppia artistico con Ludovico Costanzo (Rinascita Sport Life) a Ponte di Legno; un risultato che conferma la grande crescita della coppia Pagnotta-Costanzo formatasi in neppure due anni di allenamenti, costellati di ottimi risultati a livello nazionale ed europeo.





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