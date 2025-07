Pattinaggio Riccione nella top 10 d’Italia: 5 ori ai Campionati Inline Freestyle

Straordinari risultati per i 14 atleti riccionesi a Milano, con 5 ori, 1 argento e 2 bronzi che portano il club tra le prime società italiane

Con i Campionati Italiani Inline Freestyle disputati nel capoluogo lombardo dal 13 al 23 luglio, in un playground all'aperto davanti alla stazione centrale di Milano, si chiude la stagione agonistica del Pattinaggio Riccione. Sono 14 atleti del Pattinaggio Riccione che hanno avuto accesso al campionato Italiano: Adorni Sirio, Antonelli Agata, Cutugno Federica, Iannarone Asia, Mainolfi Federico, Mandolesi Andrea, Matteoni Emma, Paci Manuel, Perrone Nicole, Ragusa Irene, Terenzi Gioia, Ugolini Giulia, Lodolini Sara, Zaghini Eric.

Un campionato italiano ricco di emozioni. Tanta soddisfazione per gli atleti che, al loro esordio, hanno immediatamente conquistato il gradino più alto del podio ma anche tanta determinazione e impegno per gli atleti veterani del Pattinaggio Riccione che hanno riconquistato il titolo di campioni italiani in carica.







Con ben 1182 punti il Pattinaggio Riccione entra nella Top ten delle 10 società più forti in Italia in questa disciplina sportiva grazie ai 5 ORI di Nicole Perrone, Asia Iannarone, Andrea Mandolesi, Sara Lodolini, Eric Zaghini, l’argento di Gioia Terenzio, le due medaglie di bronzo conquistate da Federico Mainolfi e Giulia Ugolini e tantissimi altri piazzamenti di pregio ottenuti dagli atleti.







Per loro qualche settimana di riposo e poi l'attività riprenderà a pieno in vista della Riccione Beach Battle alla sua 4° edizione. Dal 4 al 7 settembre presso la pista di pattinaggio all'aperto di Via Milano a Riccione il pubblico potrà assistere a una delle competizioni più importante nel panorama internazionale che vedrà riuniti gli atleti più forti del circuito. Il loro obiettivo sarà accumulare punti determinanti nel ranking mondiale in vista del campionato del mondo di Singapore a Dicembre 2025.







La presidente di Pattinaggio Riccione, Gigliola Mattei, esprime grande soddisfazione per i risultati ottenuti e, in collaborazione con l’amministrazione comunale, sta lavorando attivamente per individuare una sede adeguata che permetta agli atleti di proseguire con serenità e continuità gli allenamenti, garantendo così il miglioramento delle loro prestazioni e il proseguimento delle attività sportive del club.