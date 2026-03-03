Pattinaggio Riccione protagonista a Modena: 2 ori, un argento e un bronzo

Ottimi risultati al Campionato Interregionale Gruppi Spettacolo FISR al Pala Madiba

Weekend impegnativo e carico di emozioni per gli atleti del Pattinaggio Riccione, scesi in pista dal 28 febbraio al 1° marzo a Modena (Pala Madiba) per il Campionato Interregionale Gruppi Spettacolo FISR. Le formazioni riccionesi portano a casa ottimi risultati che ripagano degli intensi allenamenti di preparazione della stagione agonistica. In gara 4 quartetti e il gruppo junior, per un totale di 2 medaglie d’oro, un argento e un bronzo.





I risultati

Nella categoria Quartetti Divisione Nazionale il Quartetto Art Skating della Polisportiva Viserba Monte, nella cui formazione gareggia anche Linda Tonti (Pattinaggio Riccione), ottiene il primo posto e il titolo di Campione Regionale con il programma “Kiss and Rain” sulle note di Prince. L'argento arriva per il Quartetto Green Pearl Show Ivory, formato da Angelica Giovagnoli, Chiara Fabbri, Iris Muca e Giulia Sciannimanico (entrata in sostituzione di Stella Giampietro) con il programma “The Shaman”, ottenendo come anche il quartetto precedente, la qualifica al prossimo Campionato Italiano FISR. Nella stessa categoria Green Pearl Show White, il quartetto formato da Alessia Paolucci, Mia Marcaccini, Penelope Nicolini e Caterina Leardini ottiene un ottimo nono posto sulle note del programma “Silenziosi racconti di strada: io… mimo”: un grande risultato considerando le oltre 30 formazioni in gara e il debutto delle atlete alla loro prima esperienza sia in un campionato di federazione che nella nuova categoria.

Per la categoria Quartetti Cadetti arriva un meritatissimo oro per Green Pearl Show, formato da Anna Maria Pagnotta, Viola Gabellini, Aurora Pagnotta e Giulia Della Martire (entrata in sostituzione di Sara Zaghini): oltre al titolo di regionale con il programma “Encierro” il quartetto guadagna il pass per il Campionato Italiano FISR.

Chiude il medagliere nella categoria Gruppi Junior il bronzo del piccolo Green Pearl Show Team, formato da ben 16 atleti, che ottiene il terzo posto con il programma dal titolo “Il mago sabbiolino”.





“Siamo davvero fiere dei grandi miglioramenti che stanno facendo i nostri atleti; non è stato un campionato facile per tanti motivi, ma siamo comunque riusciti ad unirci e farci forza tra noi come una vera squadra e questo vale più di qualsiasi medaglia” è il commento delle allenatrici Daniela Fasanella e Alice Cappellini che incassano anche il ringraziamento della presidente Gigliola Mattei per tutto il lavoro svolto e per il sostegno dato ai ragazzi.

C’è già grande fermento per le formazioni che gareggeranno al prossimo Campionato Italiano Gruppi Spettacolo che si terrà dal 26 al 29 marzo a Reggio Emilia.