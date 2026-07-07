Pattinaggio Riccione protagonista ai Campionati Italiani: arrivano podi e piazzamenti di prestigio

Tamburini decimo tra i Senior, Pagnotta conquista il bronzo nelle coppie con Costanzo e Gabellini chiude sesta nei Cadetti A

Si sono appena conclusi i Campionati Italiani di Pattinaggio Artistico per gli atleti del Pattinaggio Riccione, l’evento più importante della stagione agonistica, che ha visto protagonisti i migliori atleti italiani del settore. La competizione, ospitata presso il Palazzetto Flaminio di Rimini, ha regalato grandi emozioni e soddisfazioni alle numerose società partecipanti, con atleti di grande valore e livelli tecnici altissimi.

Tra i protagonisti della manifestazione, si distingue la prova di Luca Tamburini, che si è attestato in decima posizione nella categoria Senior, confermando il suo talento e la costanza dimostrata durante tutto l’anno. Luca ha affrontato con determinazione le sue performances, portando a casa un risultato importante che lo proietta verso nuove sfide future.

Ottimi risultati anche per Annamaria Pagnotta, che ha partecipato sia nella gara di singolo che in coppia con Ludovico Costanzo (Rinascita Sport Life); Annamaria ha portato in pista due ottimi programmi in singolo, chiudendo al 25° posto in una categoria dal livello tecnico altissimo, mostrando grande maturità tecnica e artistica e conquistando posizioni di rilievo che lasciano intravedere un promettente percorso di crescita. In coppia con il suo partner Ludovico Costanzo ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nella categoria Coppie Artistico Jeunesse, grazie a due programmi di gara eccellenti, eseguiti con eleganza, determinazione e grande sintonia. La coppia, Ambasciatrice di Riccione nel mondo, si è presentata ai Campionati Italiani Skate Italia reduce dall'Artistic World Cup Final di Cesena nella categoria Youth Pairs, forte di uno scintillante bronzo.

Infine, Viola Gabellini, nella categoria Cadetti A, ha eseguito Short Program e Long Program puliti, sicuri e di grande qualità, conquistando uno splendido 6° posto finale.





“Il nostro movimento sta attraversando un periodo di grandi soddisfazioni, dove il notevole progresso tecnico raggiunto è dovuto alla crescita personale dei nostri atleti e ai valori condivisi che la società porta avanti da anni, e di questo siamo particolarmente fieri - ha dichiarato Gigliola Mattei, presidente del Pattinaggio Riccione