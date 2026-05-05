Pattinaggio Riccione protagonista ai Regionali Skate Italia: pioggia di medaglie e piazzamenti

Argento per Tamburini e Gabellini, podi e ottimi risultati anche a Modena, Persiceto e Bologna per la società riccionese nelle varie categorie giovanili e senior

Al Pala Madiba di Modena i nostri atleti di categoria hanno preso parte al Campionato Regionale Skate Italia, conquistando ottimi risultati. Luca Tamburini, atleta senior, conquista uno splendido argento con uno short e un long program eseguiti con grande sicurezza ed eleganza. L’ascesa di Tamburini non si arresta: continuano gli allenamenti a Bologna presso la società Pontevecchio, città nella quale si è trasferito per ragioni di studio e dove svolge la maggior parte dei suoi allenamenti quotidiani con la collaborazione del tecnico Maria Rita Zenobi, dello staff della nazionale italiana, e Alessandro Amadesi.

Nella categoria Cadette A spicca una fantastica Viola Gabellini con la sua splendente medaglia d’argento al collo: grazie ad una prodigiosa rimonta, Viola recupera una posizione dopo lo short program grazie a un programma lungo davvero emozionante, giudicato il migliore nella sua categoria. In quinta posizione si attesta la compagna di squadra Annamaria Pagnotta: un ottimo piazzamento, frutto di due performance solide e ben pattinate. Nella categoria Allieve B Giulia Della Martire si posiziona al settimo posto con una buona gara in una categoria di altissimo livello.

Sempre a Modena, nella categoria Giovanissime B, le giovani atlete Chloe Battelli, Angelica Trail, Veronica Zaghini e Benedetta Rastelli si fanno valere in una categoria dove la competizione è davvero durissima.





San Giovanni in Persiceto (BO), 3 maggio 2026. Domenica 3 maggio, al Campionato Regionale Esordienti e Allievi Regionali, ancora grandi soddisfazioni per la società riccionese e le sue atlete: argento e bronzo tutto riccionese nella categoria Allieve Regionali C rispettivamente per Caterina Leardini e Ambra Morolli seguite da Aurora Morolli (10) e Greta Zaghini (11).

Nella categoria Allieve Regionali B Aurora Pagnotta si attesta in 16a posizione, mentre nella categoria Esordienti Regionali B Giulia Ciuffoli si posiziona in sesta posizione, Syria Battelli nona posizione e Matilde Tontini ventesima.





Nel frattempo a Bologna si svolgeva il Campionato Formula UISP - Fase 2 con le atlete Alessia Paolucci, Anna Frandolic e Mia Di Giacomo: Alessia si ferma in 23a posizione nella categoria F4C, mentre Anna e Mia conquistano rispettivamente la 10a e la 11a posizione nella categoria F3B

“Giornate storiche per l’artistico del Pattinaggio Riccione - commenta emozionata la presidente Gigliola Mattei - Conseguire questi risultati nei campionati di federazione ci riempie di orgoglio. Ottimo il lavoro di tutti gli insegnanti che hanno preparato i ragazzi e che li seguono costantemente con entusiasmo e professionalità”.







