Pattinaggio Riccione protagonista al Campionato Nazionale ACSI 2025

Oltre 50 atleti della società locale in gara al 20° Memorial R. Gentilini, con Luca Tamburini campione italiano senior

Il Pattinaggio Riccione porta in gara più di 50 atleti al Campionato Nazionale ACSI 2025 20° Memorial R. Gentilini, in corso fino al 9 settembre al Playhall di Riccione, organizzato dalla Direzione Nazionale ACSI, Settore Sport e la Commissione Nazionale Pattinaggio, con il Patrocinio del Comune di Riccione, con la collaborazione del Comitato Regionale ACSI Emilia Romagna e della Società Pattinaggio Riccione. Una competizione che interessa tutte le specialità di pattinaggio artistico, con la presenza di atleti provenienti da tutta Italia e dalla Spagna, per il Trofeo ACSInternational Roller Trophy.







Luca Tamburini, atleta senior della società ospitante, vince il titolo di campione italiano, rimontando nel programma lungo di una posizione rispetto allo short program, eseguendo una performance emozionante e coinvolgente. Marco Perrotti si ferma alla quarta posizione, nonostante una buona esecuzione nel programma lungo.

Ottimi i piazzamenti delle atlete riccionesi nei primi giorni di gare: terza posizione per Ambra Morolli che sale sul terzo gradino del podio nella classifica finale della categoria allievi regionali B, seguita da Aurora Morolli in sesta posizione, Greta Zaghini in ottava posizione e Isabel Battazza in nona posizione. Aurora Pagnotta si attesta quinta nella categoria allievi regionali A.







Le gare proseguono con l'entrata in pista di altre atlete in singolo, coppie artistico e i gruppi spettacolo del Pattinaggio Riccione.







Pattinaggio Riccione vanta 250 atleti nelle diverse specialità di artistico, freestyle e skateboard. Sono già aperte le iscrizioni per l’anno 2025-2026 ai gruppi di avviamento, presso il Pattinodromo comunale di Riccione e la pista Giardini in via Milano.





