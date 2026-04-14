Pattinaggio Riccione, trionfo totale: en plein di medaglie e nuovi talenti

Spiccano i 4 ori di Mariasole Mazzini e Nicole Perrone, mentre Casali e Mainolfi guidano le categorie Esordienti e Junior

Un rullino di marcia trionfale nelle quattro discipline (Classic, Battle, Speed e Slide) che ha già garantito il pass per i Campionati Italiani e il Trofeo Nazionale a ben 26 atleti della scuderia riccionese.

Il futuro del freestyle parla riccionese. A soli 8 anni, le debuttanti nella squadra agonistica hanno incantato la giuria: Mariasole Mazzini firma un clamoroso "en plein" con 4 ori in 4 gare, mentre Anita Perrone si mette al collo due splendidi argenti. Tra gli Esordienti spicca il talento di Alessia Casali, capace di conquistare ben 3 ori nelle specialità Classic, Battle e Speed. La potenza di Brandon Serpentini (cat. ragazzi) che sale sul gradino più alto del podio con un oro nella disciplina Slide. Tra i veterani, non deludono i "big": Nicole Perrone si conferma regina regionale con 4 ori, mentre Federico Mainolfi domina il Classic e la Battle con due metalli pregiati.

Applausi a scena aperta per Carlotta Martis, che nella disciplina Speed ferma il cronometro a 5,31 secondi: un tempo che le vale l’accesso diretto ai campionati italiani.

Ma il Pattinaggio Riccione è una famiglia senza età: spiccano i due ori della Master over 30 Ilaria Fuzzi e il felice ritorno in pista del Senior Giulio De Meo, che dopo una pausa per gli studi universitari rientra alla grande con due argenti.

Oltre alle medaglie, la giornata ha regalato il debutto per Giulia Russo, Naomi Fabbrini, Jolanda Rastelli ed Elisa Granvillano. Unico neo, l'assenza di Agata Antonelli, rimasta ai box per un infortunio, a cui va l'augurio di un pronto rientro.

Il verdetto della pista è chiaro: il mix tra l'entusiasmo delle nuove leve e l'esperienza degli affermati Junior ha creato un mix imbattibile. "E questo è solo l'inizio", fanno sapere dalla società, già proiettata verso le sfide nazionali.





Il medagliere nel dettaglio

• Giovanissimi: Mazzini (4 ori), Perrone Anita (2 argenti).

• Esordienti: Casali (3 ori), Volanti (1 oro, 1 argento, 1 bronzo), Alessandrelli (2 argenti), Bellucci (2 argenti), Casadei (2 bronzi), Serpentini I. (1 bronzo).

• Ragazzi: Perrone Nicole (4 ori), Adorni (2 ori, 1 argento, 1 bronzo), Serpentini B. (1 oro, 1 argento), Martis Carolina (2 argenti, 1 bronzo), Corazzi (1 argento, 1 bronzo), Generali (1 bronzo).

• Allievi: Terenzi (1 argento, 2 bronzi), Martis Carlotta (1 argento), Matteoni (1 bronzo).

• Junior: Mainolfi (2 ori), Ugolini (1 argento), Paci (1 argento, 1 bronzo), Cutugno (1 bronzo).

• Senior & Master: Fuzzi (2 ori), De Meo (2 argenti).