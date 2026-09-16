Pattinaggio, Riccione vice campione nazionale ACSI 2026

Cinque vittorie individuali e tutti i quartetti primi nelle rispettive categorie: il Pattinaggio Riccione chiude il campionato di Riccione con il secondo posto tra oltre 85 società

Il Campionato Nazionale ACSI 2026 di Riccione, concluso il 13 settembre, è stato un evento ricco di emozioni e successi per il Pattinaggio Riccione. Gli atleti, di casa tornati dall’interruzione estiva, hanno affrontato questa importante competizione con impegno e determinazione, dimostrando crescita e coraggio, anche in alcune formazioni al debutto in gara.





Tra i risultati più prestigiosi, celebriamo Caterina Leardini, 1° posto nella categoria Allievi Regionali C, con una performance davvero impeccabile. Angelica Trail si attesta al 3° posto nella categoria Giovanissimi B, mentre Gianluca Bartolucci è oro nella categoria Azzurrini. Ottima gara per la coppia Syria Battelli e Gianluca Bartolucci al 1° posto nelle Coppie Artistico Juniores Acsi.

Tutti i quartetti riccionesi in gara hanno conquistato il primo posto in ognuna delle rispettive categorie.

Un grande applauso per tutti gli atleti arriva dalla presidente del Pattinaggio Riccione Gigliola Mattei: la loro tenacia ha permesso di conquistare il titolo di Società vice campione nazionale ACSI 2026 tra oltre 85 società provenienti da tutta Italia e dall’estero: “un ringraziamento particolare va agli allenatori e alle famiglie, pilastri fondamentali dietro ogni successo e ogni sogno. Ora auguro a tutti i nostri atleti una stagione sportiva 2026/2027 ricca di emozioni, soddisfazioni e nuovi traguardi”.