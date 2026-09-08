Patto per il Lavoro e il Clima, la Provincia di Rimini aderisce al nuovo accordo regionale

La vicepresidente Daniela De Leonardis ha sottoscritto a Bologna il Patto “Insieme, con cura”, che fissa al 2030 gli obiettivi su sviluppo sostenibile, lavoro di qualità e transizione ecologica

Martedì mattina a Bologna la vicepresidente della Provincia di Rimini, Daniela De Leonardis, ha sottoscritto l’adesione della Provincia al nuovo Patto per il Lavoro, il Clima e l'Economia Sociale promosso dalla Regione Emilia-Romagna. Per la Provincia di Rimini, che nel 2022 ha sperimentato la declinazione su scala provinciale del Patto regionale, con il coinvolgimento di quasi cinquanta attori territoriali fra pubblico e privato, si tratta della conferma di credere fortemente nella strategia e nel metodo di lavoro che l'Emilia-Romagna ha promosso per la governance regionale.

"Insieme, con cura" è il patto con cui la Regione aggiorna al 2030 gli obiettivi di sviluppo sostenibile, lavoro di qualità e transizione ecologica già delineati nei precedenti accordi del 2015 e del 2020.

L'adesione della Provincia di Rimini è stata approvata con decreto presidenziale nei giorni scorsi.