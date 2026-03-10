Patto per la Casa, aperti gli sportelli a Santarcangelo e in Alta Valmarecchia

Il programma regionale facilita l’incontro tra proprietari di immobili e nuclei familiari con canone sostenibile, offrendo supporto tecnico, sociale e contributi economici

Entra in una nuova fase di vicinanza al cittadino il Patto per la Casa dell’Unione dei Comuni della Valmarecchia. A partire dal mese di marzo, sono infatti aperti gli sportelli dedicati a questo innovativo programma regionale che è già pienamente operativo e sta riscontrando un notevole successo. L’iniziativa ha infatti già suscitato un fortissimo interesse nel territorio: sono numerose le richieste e le manifestazioni di interesse già pervenute agli uffici dell’Unione da parte di proprietari e potenziali affittuari, a conferma di quanto il tema della casa sia prioritario per la comunità. Lo sportello nasce quindi per dare una risposta strutturata a questa domanda, facilitando l'incontro tra chi offre un alloggio sfitto e chi cerca un affitto sostenibile.

Lo sportello di Santarcangelo e gli sportelli itineranti in Alta Valmarecchia

L’apertura dello sportello rappresenta il punto di contatto diretto per approfondire le opportunità offerte dal progetto Casa Unione, l'Agenzia per la locazione gestita da una rete di enti del Terzo Settore che garantisce supporto tecnico, burocratico e sociale. A Santarcangelo di Romagna, lo sportello è già attivo presso lo Spazio ex Kombino in via Marino Della Pasqua 45 da mercoledì 4 marzo, con aperture alternate ogni mercoledì tra la mattina (dalle ore 9:00 alle 12:00) e il pomeriggio (dalle ore 15:00 alle 18:00).

A titolo di esempio, mercoledì 4 marzo lo sportello è stato aperto la mattina, mentre mercoledì 11 marzo sarà attivo nel pomeriggio. Per i territori dell’Alta Valmarecchia, è invece previsto un servizio di sportello itinerante su appuntamento, per raggiungere gli utenti direttamente nei propri comuni di residenza o tramite videochiamata.

Per avere informazioni e prendere appuntamenti per il Patto per la casa: https://www.vallemarecchia.it/servizi/sociali/patto-per-la-casa. E’ inoltre possibile contattare il numero telefonico 3930888906 o scrivere all'indirizzo email [email protected].

Un’Agenzia strutturata per presidiare ogni fase della locazione

L'Agenzia Casa Unione non è un semplice ufficio informativo, ma un’organizzazione operativa multidisciplinare pensata per presidiare tutte le fasi della gestione abitativa. Attraverso lo sportello di orientamento, l'Agenzia opera un matching strutturato tra domanda e offerta, incrociando i proprietari disponibili con conduttori idonei, selezionati tramite una valutazione multidimensionale della loro situazione economica e sociale. Questo processo garantisce la massima compatibilità e il buon esito del percorso, supportando entrambe le parti nella sottoscrizione dei contratti a canone concordato.

Una volta attivata la locazione, l'Agenzia assicura una gestione contrattuale completa e un monitoraggio periodico degli alloggi, che comprende sopralluoghi tecnici e sociali per verificare il corretto utilizzo dell'immobile e la buona convivenza. Un punto di forza del servizio è la gestione delle controversie: l'équipe mette a disposizione mediatori sociali e interculturali per risolvere eventuali conflitti e intervenire tempestivamente in caso di morosità con soluzioni concordate. Questo accompagnamento efficace mira a prevenire le criticità, garantendo al contempo trasparenza nella gestione delle risorse economiche e conformità ai requisiti del finanziamento pubblico.

Garanzie e contributi per inquilini e proprietari

Il sistema, già attivo, si concentra sulla cosiddetta fascia intermedia, ovvero quei nuclei familiari con un ISEE compreso tra 9.360 e 35.000 euro. Per sostenere queste famiglie, la Regione Emilia-Romagna eroga contributi diretti a fondo perduto che possono arrivare a 2.000 euro l’anno per i primi cinque anni, con l'obiettivo di abbattere l'incidenza del canone sul reddito. I proprietari che scelgono di aderire al Patto possono contare su tutele pubbliche certe: è attivo un Fondo di garanzia che copre morosità, spese condominiali e legali con massimali fino a 5.000 euro. Inoltre, è possibile accedere a un fondo per coprire fino a ulteriori 6.000 euro di spese tecniche iniziali (come APE e conformità impianti) o piccoli interventi di manutenzione, beneficiando anche delle agevolazioni fiscali legate al canone concordato.

Chi gestisce il servizio

La gestione operativa è affidata a una Rete Temporanea d'Impresa composta da esperti dell'abitare sociale. La Cooperativa Eucrante apporta competenze nello sportello casa e nella mediazione interculturale, mentre la Cooperativa Between gestisce i servizi informativi per migranti e mediazione interculturale nel territorio della Valmarecchia. La Cooperativa Fratelli è Possibile si occupa della mediazione dei conflitti e dei sopralluoghi tecnici tramite il proprio settore edile. Completano la rete la Cooperativa Cento Fiori, attiva nell'inclusione sociale, e la Fondazione di religione San Paolo (Caritas San Marino-Montefeltro) per il supporto alle famiglie in difficoltà e il reperimento di alloggi. Il progetto si avvale della consulenza tecnica di Acer Rimini e Area Proxima.

“Più accessibile e facile l'adesione ai proprietari di immobili”

“Proseguiamo con determinazione nell’implementare tutti gli strumenti che facilitino l’informazione e l’accesso alle opportunità del “Patto per la Casa” - commenta l’assessore del Comune di Santarcangelo Filippo Borghesi con delega a Welfare di comunità e Social housing, Sanità, Progetti educativi -. Attraverso l’apertura di un punto di accesso fisico a Santarcangelo e a uno sportello itinerante su appuntamento vogliamo rendere più accessibile e facile l'adesione ai proprietari di immobili che scelgono di accedere ai benefici del programma regionale e alle persone in cerca di un alloggio. Una prima soddisfazione ci arriva dall’interesse che già in queste prime settimane abbiamo registrato sulle agevolazioni messe in campo dal Patto per la Casa. Ora, con l’apertura degli sportelli e la pubblicazione online della modulistica per l’adesione, confidiamo di entrare davvero nell’operatività di questa ulteriore azione per sostenere l’accesso alla casa”.