Paura a Gambettola: blackout blocca ragazzi su giostra

I Vigili del Fuoco intervengono con un generatore per riportarli a terra sani e salvi

Momenti di forte apprensione lunedì poco dopo le 21 a Gambettola dove una improvvisa interruzione di corrente ha bloccato otto ragazzi a diversi metri d'altezza su di una giostra. Come riporta Ansa, il blackout, provocato da un guasto a una cabina di derivazione, ha infatti interessato una gran parte dell'abitato di Gambettola, compresa la zona dove, in occasione delle festività pasquali, si era istallato una luna park.

La mancanza di corrente, oltre a provocare il buio totale, ha bloccato improvvisamente tutte le attrazioni, compresa una giostra che si solleva in aria per circa una decina di metri. E proprio qui, al culmine della sua altezza, si sono ritrovati bloccati i giovani. Scattato l'allarme, sono giunti i vigili del fuoco che, non essendoci ancora corrente nella linea elettrica, hanno collegato un generatore autonomo al meccanismo che muove la giostra, facendola ripartire e permettendo così ai ragazzi, un po' spaventati ma incolumi, di ritornare a terra.