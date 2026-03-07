Paura a Maiolo durante la partita: calciatore in ospedale dopo scontro di gioco

La gara è stata sospesa al 41', poi ripresa

Momenti di concitazione questo pomeriggio (sabato 7 marzo), in via Capoluogo a Maiolo: la partita di calcio tra la squadra di calcio e il Corpolò, valevole per il girone A di terza Categoria, è stata sospesa al 41' dopo uno scontro di gioco tra due calciatori. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha portato uno dei due atleti all'ospedale di Rimini per gli accertamenti. L'intervento è scattato in codice rosso, ma le preoccupazioni della persona ricoverata non destano preoccupazioni, secondo quanto ricostruito. La partita è poi ripresa e si è conclusa con la vittoria della squadra ospite.