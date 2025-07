Paura a Milano, cede insegna Generali sulla Torre Hadid: grattacielo evacuato

Nessun ferito, ma chiusa la fermata Tre Torri della M5 e interdetto l’accesso a piazza e centro commerciale

Mattinata di tensione nel quartiere CityLife a Milano, dove un cedimento ha interessato l’insegna posta sulla sommità della Torre Hadid, il grattacielo di 192 metri che ospita la sede del gruppo Generali. L’episodio, avvenuto senza conseguenze per persone o strutture circostanti, ha spinto il colosso assicurativo a intervenire immediatamente.

“L’episodio – fa sapere Generali in una nota –è stato prontamente gestito con l’immediata messa in sicurezza dell’insegna stessa, senza che si registrassero danni a persone né a strutture circostanti”. A titolo precauzionale, l’area è stata completamente isolata e interdetta al passaggio pedonale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con quattro mezzi, insieme alle forze dell’ordine e alla Polizia locale. È stata chiusa la fermata della linea metropolitana M5 “Tre Torri” e anche il vicino CityLife Shopping District ha sospeso temporaneamente le attività.

Il personale che lavora nei 44 piani della torre non è stato fatto entrare. La zona sottostante, solitamente molto frequentata, è stata evacuata e resterà interdetta fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Sono in corso le verifiche tecniche per accertare le cause del distacco e valutare eventuali interventi strutturali. Nel frattempo, Generali assicura: “la situazione è sotto controllo” e “la sicurezza delle persone è stata e resta la priorità assoluta”.