Paura a San Marino: donna rimane intrappolata, i soccorritori tagliano la ringhiera per salvarla

Ha 20 giorni di prognosi

Una donna di 68 anni è rimasta ferita domenica mattina in un incidente avvenuto in Strada Cá Riccio, tra Cailungo e Ventoso. L’allarme è scattato intorno alle 10:45, con l’intervento della Sezione Antincendio della Polizia Civile e del personale del 118.

Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe rimasta incastrata tra un autocarro e una ringhiera, riportando una seria ferita a una gamba. I soccorritori hanno dovuto tagliare parte della struttura per liberarla in sicurezza.

Dopo le prime cure sul posto, la 68enne è stata trasportata all’Ospedale di Stato. La prognosi è di 20 giorni salvo complicazioni. Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso accertamenti della Polizia Civile.