Paura in Finlandia, armato di coltello aggredisce clienti di un centro commerciale

L'accoltellatore è stato bloccato dalla polizia e arrestato

Diverse persone sono state ferite da un aggressore armato di coltello in un centro commerciale della città di Tampere, in Finlandia. Come riferisce l'Ansa, l'accoltellatore è stato bloccato dalla polizia e arrestato, mentre ai feriti sono stati forniti i primi soccorsi. L'Ansa cita fonti di stampa locale, fra cui il sito Helsingin Sanomat.