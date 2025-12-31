Paura per Roberto Carlos: malore in Brasile, ma ora è fuori pericolo

L’ex campione di Inter, Real Madrid e nazionale brasiliana ricoverato dopo un problema cardiaco: operato e sotto osservazione

Attimi di grande apprensione per Roberto Carlos da Silva. L’ex terzino sinistro della nazionale brasiliana, nonché storico protagonista con le maglie di Inter, Real Madrid e Fenerbahçe, è stato ricoverato d’urgenza a San Paolo dopo aver accusato un malore.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, l’ex calciatore si era sottoposto a una risonanza magnetica a una gamba quando gli esami hanno evidenziato un problema di natura cardiaca. Gli accertamenti avrebbero rivelato la presenza di un coagulo di sangue, responsabile di un principio d’infarto.

Il 52enne è stato immediatamente sottoposto a un intervento per l’inserimento di un catetere ed è attualmente ricoverato sotto osservazione. Le sue condizioni sono stabili e, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.

L’intero mondo del calcio resta in attesa di ulteriori aggiornamenti, con l’augurio di una pronta e completa guarigione per uno dei simboli del calcio brasiliano e internazionale.