Paura per uno scontro tra auto e scooter sulla Marecchiese a Vergiano

Scooterista sbalzato a terra, riportate solo lievi escoriazioni

Paura nel pomeriggio di oggi, martedì 15 luglio, per un incidente stradale avvenuto lungo la Marecchiese, a Vergiano di Rimini, all’altezza dell’incrocio con via Montefiorino. Nello scontro sono rimasti coinvolti un’auto e uno scooter Vespa, entrati in collisione per cause ancora in fase di accertamento.

Ad avere la peggio è stato lo scooterista, sbalzato a terra a seguito dell’impatto. Fortunatamente, nonostante la caduta, ha riportato solo escoriazioni.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, allertata in via precauzionale secondo le procedure previste. Il ferito è stato medicato direttamente sul luogo dell’incidente.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro. L’incidente ha causato lunghe code lungo il tratto interessato.