Pavone "contromano" sulla Consolare Rimini San Marino, salvato dalla Polizia

Il pavone va in gita sulla superstrada: missione di salvataggio per le Volanti

Una scena insolita ha attirato l’attenzione degli automobilisti lungo la strada consolare Rimini–San Marino, dove nella mattinata di ieri è stato avvistato un pavone intento a passeggiare sul ciglio della carreggiata. Un luogo tutt’altro che sicuro per un animale di quelle dimensioni e dai movimenti imprevedibili.

Sul posto sono intervenuti quattro agenti della Polizia di Stato di Rimini – Alessio, Nicola, Loris e Lorenzo, in servizio alle Volanti – che, dopo aver messo in sicurezza l’area, sono riusciti a recuperare l’animale senza causare disagi al traffico.

Il pavone, apparso in buone condizioni, è stato poi riconsegnato al legittimo proprietario, rintracciato poco dopo l’intervento.

L’episodio si è concluso senza conseguenze, ma ha regalato ai presenti un momento decisamente fuori dall’ordinario.