Pd Novafeltria al Comune: "Quanto resterà chiusa la piscina comunale?"

Pnrr: prevista la demolizione di palestra e piscina di Novafeltria, ma della nuova piscina promessa non c’è ancora traccia

Apprendiamo dalle dichiarazioni del presidente della Provincia di Rimini, Jamil Sadegholvaad, che i lavori per la nuova palestra dell’ISISS Tonino Guerra procedono regolarmente e saranno completati entro l’estate, nel rispetto dei tempi previsti dal PNRR. Una notizia positiva per il territorio e per il mondo scolastico e sportivo della Valmarecchia. Tuttavia, insieme a questa comunicazione, emerge con ancora maggiore evidenza una questione preoccupante: il futuro della piscina di Novafeltria. Nel quadro degli interventi finanziati dal PNRR è infatti prevista anche la demolizione dell’attuale fabbricato che ospita palestra e piscina, struttura che da decenni rappresenta un punto di riferimento fondamentale per studenti, famiglie, associazioni sportive e cittadini dell’intera vallata. Eppure, mentre la costruzione della nuova palestra progettata e realizzata dalla Provincia di Rimini è ormai in fase avanzata, della nuova piscina annunciata dall’amministrazione comunale non vi è ancora alcuna traccia concreta. Da anni il progetto della nuova piscina viene presentato come uno dei principali risultati politici dell’amministrazione comunale. Ma oggi, alla prova dei fatti, i cittadini vedono soltanto annunci e promesse, mentre il cantiere non è neppure partito. La domanda che poniamo con forza è semplice e legittima: per quanto tempo Novafeltria resterà senza piscina? Una comunità che già sta vivendo il grave problema della mancanza della scuola elementare rischia ora di perdere anche un presidio sportivo e sociale essenziale, senza conoscere tempi certi né garanzie concrete sulla realizzazione della nuova struttura. Chiediamo quindi all’amministrazione comunale di dire con chiarezza:

• quando inizieranno effettivamente i lavori della nuova piscina;

• quale sia il cronoprogramma aggiornato dell’opera;

• quando cittadini, studenti e società sportive potranno tornare ad avere una piscina funzionante a Novafeltria. Inoltre, sarebbe anche interessante capire quando i cittadini di Novafeltria avranno il privilegio di vedere il progetto complessivo di riqualificazione dell’area dell’ex-campo sportivo, inclusi nuova viabilità, parcheggi e destinazione di utilizzo dell’area non occupata dalla nuova palestra e dall’idea della nuova piscina. Riteniamo che su un tema così importante non siano più accettabili slogan o generiche rassicurazioni. Servono trasparenza, responsabilità e rispetto verso una comunità che ha diritto a conoscere la verità sul futuro di un servizio pubblico fondamentale.