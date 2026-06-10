Pedalare nella storia: San Marino e Valmarecchia pronte ad accogliere La Titanica 2026

Il fascino vintage della celebre ciclostorica torna il 20 e il 21 giugno

È stata presentata questa mattina, 10 giugno, presso la Sala del Castello di Borgo Maggiore, la quinta edizione de La Titanica, la celebre ciclostorica non agonistica dedicata alle biciclette d'epoca che attraversa la Repubblica di San Marino e la Valmarecchia. L'appuntamento è fissato per il 20 e 21 giugno 2026, con partenza e arrivo nella suggestiva Piazza Grande di Borgo Maggiore. Organizzata dall'Associazione Sportiva Virtusbike, La Titanica rappresenta ormai uno degli eventi più attesi dagli appassionati del ciclismo storico e del turismo lento. Un'esperienza unica che unisce sport, cultura, paesaggio e valorizzazione del territorio, attraversando sette Castelli della Repubblica e coinvolgendo anche i comuni limitrofi di San Leo, Santarcangelo di Romagna e Verucchio. Il percorso si snoda tra il cuore del Centro Storico di San Marino, le colline della Valmarecchia, le strade bianche di campagna e il suggestivo tracciato della vecchia ferrovia sammarinese, con passaggi all'interno delle storiche gallerie e panorami che spaziano dalle rocce del Monte Titano fino all'Adriatico.

Tre percorsi per vivere La Titanica

L'edizione 2026 propone tre itinerari pensati per differenti livelli di preparazione:

Il Titanico: 80 km con 1.350 metri di dislivello, dedicato ai ciclisti più allenati;

Donna Felicissima: 65 km, percorso panoramico tra storia e natura;

L'Arengo: 40 km con 290 metri di dislivello, ideale per chi desidera vivere l'atmosfera della manifestazione con un impegno più contenuto.

Un manifesto di sostenibilità e valorizzazione del territorio

La Titanica non è soltanto una rievocazione storica, ma un vero e proprio progetto culturale che promuove la sostenibilità sotto molteplici aspetti: ambientale, attraverso l'uso della bicicletta come mezzo di scoperta del territorio; economico, grazie al recupero e alla valorizzazione di biciclette e abbigliamento d'epoca; educativo, attraverso la riscoperta dei valori dell'impegno, della fatica e della determinazione.

La manifestazione è aperta a tutti gli appassionati che desiderano vivere un'esperienza autentica alla scoperta dei paesaggi della Romagna e del Monte Titano. Per partecipare è necessario utilizzare una bicicletta costruita prima del 1987 e indossare abbigliamento ciclistico d'epoca o ispirato alla tradizione storica. Lungo i percorsi saranno allestiti numerosi punti di ristoro dove i partecipanti potranno degustare le specialità tipiche del territorio. Il programma sarà inoltre arricchito da eventi collaterali, visite guidate nel Centro Storico dedicate agli accompagnatori, momenti di intrattenimento e un mercatino dedicato all'abbigliamento e agli accessori per il ciclismo vintage.

Tra gli eventi collaterali più attesi La Piccola Titanica, iniziativa dedicata ai bambini e alle famiglie che si svolgerà sabato 20 giugno, dalle ore 15.00 alle 18.00, nel Centro Storico di Borgo Maggiore, eccezionalmente chiuso al traffico per garantire la massima sicurezza.

Con il motto "Strade libere, ruote libere", i piccoli partecipanti potranno cimentarsi in un circuito ludico-didattico tra giochi, gimkane e prove di abilità, scoprendo il valore della bicicletta come mezzo sostenibile, sicuro e inclusivo.

L'iniziativa prevede merenda, gadget ufficiali e premi per tutti i partecipanti.Grazie alla collaborazione con l'associazione Batticinque saranno inoltre disponibili tandem, tricicli e biciclette speciali per consentire la partecipazione di tutti i bambini, senza esclusioni. L'evento è realizzato anche con il supporto dei maestri della scuola di ciclismo del Pedale Riminese.

Per informazioni è possibile contattare il numero 334 8987631