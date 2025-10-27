“Pedale Riminese – 80 anni sui pedali”: inaugurazione della mostra a Rimini

Mercoledì 5 novembre la Biblioteca Gambalunga ospita un viaggio tra immagini e cimeli che raccontano la storia del ciclismo riminese

Mercoledì 5 novembre, alle ore 17.00, presso la Biblioteca Civica Gambalunga di Rimini, si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica “ Pedale Riminese – 80 anni sui pedali”, realizzata con il patrocinio del Comune di Rimini e la collaborazione della Biblioteca Gambalunga.

L’esposizione racconta, attraverso immagini e cimeli, l’avventura umana e sportiva del Pedale Riminese. Fondata proprio il 5 novembre del 1945, tra le macerie del dopoguerra, da un gruppo di amici accomunati dall’amore per la bicicletta – Giordano e Libero Battistini, Alfredo Masinelli, Otello Croci e i fratelli Somigli – la società ha saputo trasformare la passione per il ciclismo in un progetto educativo e collettivo che dura da ottant’anni.

Negli anni il Pedale Riminese ha formato generazioni di atleti e tecnici, lanciando nomi importanti come Piscaglia, Lombardi, Santoni, Vandi, Collinelli e Grisandi. Oggi continua la propria missione con le categorie Giovanissimi ed Esordienti in collaborazione con le Frecce Rosse Cycling, e con progetti condivisi sul territorio per la promozione dello sport e della mobilità sostenibile.

La mostra, inserita nel calendario delle celebrazioni per l’ottantesimo anniversario, rappresenta un’occasione per riscoprire un patrimonio di valori, volti e storie che hanno accompagnato la crescita sportiva e sociale della città.

“Raccontare questi 80 anni – sottolinea la presidente Barbara Gamberini – significa ricordare le persone, gli sforzi e le passioni che hanno fatto del Pedale Riminese una piccola grande comunità, capace ancora oggi di educare i giovani al rispetto, alla fatica e alla condivisione”.