Pedone invade la carreggiata, scontro con uno scooter a Miramare

L'incidente domenica sera in viale Parigi. Il motociclista non è riuscito a evitare l'uomo comparso improvvisamente sulla strada

Si sarebbe gettato contro uno scooter senza alcun motivo: scontro tra pedone e motociclista. E' successo intorno alle 22 di ieri, domenica 14 giugno, tra Miramare e Rivazzurra. Uno scooter Aprilia Leonardo 300 stava procedendo in viale Parigi in direzione nord quando, per cause ancora in corso di accertamento, un pedone si sarebbe gettato in mezzo alla strada. Lo scooter ha cercato di evitarlo senza successo: l'impatto è stato inevitabile. Entrambi sono carambolati per circa 20 metri. Sul posto per i rilievi ed i soccorsi due Volanti della Polizia, due ambulanze, un'automedica e la Polizia Locale.

Il pedone, visibilmente alterato e con una ferita alla testa, è stato caricato non senza fatica sull'ambulanza. Il motociclista ha riportato qualche trauma. Entrambi sono stati portati all'Infermi di Rimini.