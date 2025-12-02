"Pendolare" dello spaccio tra Rimini e Cesenate: preso con droga e 800 euro

Arrestato 32enne di Rimini, scatta l'obbligo di dimora

Un 32enne residente a Rimini è stato arrestato dai carabinieri dopo essere stato trovato con 190 grammi di marijuana, una dose pronta all’uso e 800 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio. Il controllo è avvenuto la sera del 26 novembre nel Cesenate, in un’area frequentata da giovani consumatori.

L’uomo, apparso agitato, è risultato sotto l’effetto di stupefacenti e ha rifiutato gli accertamenti tossicologici all’ospedale Bufalini. Oltre al sequestro della droga e del denaro, gli sono stati ritirati patente e auto.

Dopo la convalida dell’arresto al carcere di Forlì, il giudice ha disposto per lui l’obbligo di dimora a Rimini.