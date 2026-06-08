Pennabilli, 70mila euro per il ripristino dell’attraversamento sul Torrente Messa a Cà Bicci

Messa in sicurezza dopo i danni provocati dall'alluvione del 2023

Sono iniziati questa mattina i lavori di ripristino e messa in sicurezza dell’attraversamento sul Torrente Messa, in località Cà Bicci, nel Comune di Pennabilli. L’opera si rende necessaria dopo i danni provocati dall’alluvione del 2023, che aveva compromesso diversi ponti e infrastrutture idrauliche del territorio.

L’intervento è finanziato con 70.000 euro di fondi statali, assegnati dal Commissario straordinario alla ricostruzione, il generale Francesco Figliuolo. Un contributo che consente di realizzare l’opera a costo zero per il Comune di Pennabilli, garantendo così un intervento urgente senza gravare sul bilancio locale.

I lavori prevedono il consolidamento dell’attraversamento e il ripristino delle condizioni di sicurezza idraulica e viaria, restituendo piena funzionalità a un collegamento importante per residenti e attività della zona.

L’intervento rappresenta uno dei tasselli del più ampio percorso di ricostruzione post-alluvione che sta interessando l’Alta Valmarecchia, con l’obiettivo di ripristinare infrastrutture danneggiate e migliorare la resilienza del territorio.