Pennabilli, accuse di “codardia” al sindaco: Giannini passa alle vie legali

Scontro politico tra opposizione e sindaco in Alta Valmarecchia

Si accende il dibattito politico a Pennabilli dopo un post pubblicato su Facebook dal gruppo di opposizione Orizzonte Comune, nel quale il sindaco Mauro Giannini è stato definito “un sindaco forte con i deboli e debole con i forti”.

Nel post si fa riferimento a un presunto episodio avvenuto alla Casa Albergo “Terza Primavera”, dove alcuni anziani avrebbero chiesto di poter pranzare in camera, come da consuetudine, e sarebbero stati rimproverati. “Un’amministrazione dovrebbe tutelare i più vulnerabili, non metterli in difficoltà”, si legge nella nota dell’opposizione.

Il sindaco Giannini, ritenendo il contenuto lesivo della propria onorabilità, dell’amministrazione comunale e dell’immagine della struttura, ha annunciato che agirà per vie legali. “È mio dovere salvaguardare il buon nome delle istituzioni e della Casa Albergo”, ha dichiarato.

Il post incriminato

La vicenda è destinata a proseguire nelle sedi opportune.