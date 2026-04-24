Pennabilli, arte e spettacoli protagonisti con Artisti in piazza: l'evento festeggia 30 anni

Appuntamento dall'11 al 14 giugno

A Pennabilli torna Artisti in Piazza, il festival dedicato alle arti performative nello spazio pubblico. L'appuntamento con la 30esima edizione è in programma dall'11 al 14 giugno 2026.

Il tema scelto per questa edizione, spiegano gli organizzatori dell'associazione Ultimo Punto, è “Siamo brace”: "È un’immagine che richiama un’energia persistente, capace di durare nel tempo e di riattivarsi anche sotto la superficie. Un concetto che riflette l’identità del Festival, inteso non solo come evento concentrato in pochi giorni, ma come processo continuo fatto di relazioni, produzione culturale, incontri e progettualità che si sviluppano tutto l’anno".

Il traguardo dei trent’anni, aggiungono, "viene quindi interpretato non come celebrazione nostalgica, ma come riconoscimento di una continuità: una realtà che ha attraversato trasformazioni mantenendo una funzione attiva nello spazio pubblico e nel panorama culturale contemporaneo. In questo contesto, il tema Siamo brace assume anche un valore simbolico legato al presente, segnato da crisi e trasformazioni sociali, sottolineando il ruolo del Festival come spazio di incontro, immaginazione, dissenso e confronto".

Saranno dunque 4 giorni di magia a Pennabilli: da oggi (24 aprile) sono acquistabili su Liveticket gli abbonamenti in prevendita early bird: 4 giorni di Festival a soli 42€ disponibili fino al 3 maggio. Dal 4 maggio, sarà possibile acquistare in prevendita i biglietti delle singole giornate e diverse tipologie di abbonamento, sempre a prezzi scontati. Dal 1 giugno saranno in vendita invece biglietti e abbonamenti a prezzo intero che si potranno acquistare anche in loco durante i giorni di Festival.

Il programma artistico completo sarà annunciato nelle prossime settimane.