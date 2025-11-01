Pennabilli diventa zona in..festata: per Halloween tante maschere horror e tanto divertimento

Successo per le iniziative della Pro Loco

“Zona in…festata”: con questa scritta, dipinta su un lenzuolo, Pennabilli ha accolto con ironia i visitatori arrivati per festeggiare Halloween. Zona infestata da mostri, cioè le tante maschere a tema, ma anche in festa, perché il borgo dell'entroterra ha vissuto una serata all'insegnata del divertimento, grazie alle iniziative della Pro Loco, che hanno coinvolto grandi e piccoli.

Sotto le Logge, i bambini si sono cimentati nell’intaglio delle zucche, dando vita a originali e spaventose creazioni, seguite da una merenda per tutti i partecipanti. Alle 19 l’atmosfera si è fatta più misteriosa con i “Racconti Paurosi” di Franco Baldoni all’Orto dei Frutti Dimenticati, che hanno affascinato e divertito il pubblico di ogni età. Poi, come da tradizione, le vie del borgo si sono riempite di mostri, streghe e fantasmi per il rito del “Dolcetto o Scherzetto”, tra risate e travestimenti fantasiosi. Alle 20 la festa è proseguita tra animazioni, scenografie spettrali e musica, concludendosi con l'Escape Room e la caccia al tesoro.