Pennabilli, l'ex laboratorio di pelletteria rinasce: diventa spazio per la comunità

L'immobile è stato riqualificato grazie all'associazione Ultimo Punto

Si sono conclusi a Pennabilli i lavori di riqualificazione di "Zip – Cerniera di Innovazione Culturale", il nuovo spazio multifunzionale promosso e gestito dall’Associazione Culturale Ultimo Punto, storica realtà che da oltre venticinque anni anima la vita culturale dell’Appennino con festival (Artisti in Piazza, Django, Venolta), produzioni e progetti di innovazione artistica e sociale. Il progetto è nato con un obiettivo chiaro: trasformare un ex laboratorio artigianale di pelletteria in disuso in un luogo vivo e condiviso, capace di accogliere attività culturali, creative e collaborative. Il nome stesso prende ispirazione dalle centinaia di cerniere ritrovate nell’edificio durante i lavori: un segno concreto diventato simbolo di ciò che questo spazio intende fare: unire persone, linguaggi, visioni e generazioni. “Non è stato solo un intervento edilizio, ma un lavoro di rigenerazione culturale e sociale,” spiega Enrico Partisani, presidente di Ultimo Punto. “Abbiamo recuperato un luogo lasciato ai margini e lo abbiamo trasformato in un centro vivo, pronto a crescere insieme alla comunità che lo abiterà".

Zip è stato realizzato anche grazie a un contributo della Regione Emilia-Romagna nell’ambito del bando Fesr 2021–2027 – Azione 1.3.4, volto a sostenere l’innovazione delle imprese culturali e creative.

Il finanziamento ha consentito di ristrutturare l’immobile, mettere a norma gli impianti, acquistare arredi e attrezzature, dando forma a uno spazio contemporaneo e sostenibile. “Zip rappresenta una tappa importante nel percorso di crescita di Ultimo Punto – aggiunge Partisani – ma anche un investimento per la comunità. È un luogo dove la cultura incontra la socialità e il lavoro, un laboratorio aperto dove si possono immaginare nuovi modi di abitare e raccontare il territorio”.

Conclusi i lavori, inizia ora la fase più importante: quella della costruzione del contenuto. L’associazione programmerà nei prossimi mesi incontri pubblici e momenti di co-progettazione per coinvolgere la cittadinanza e i soggetti attivi del territorio nella definizione delle attività e dell’identità del centro. La prima tappa di questo percorso sarà sabato 13 dicembre alle ore 16.00, a Pennabilli (viale dei Tigli 48), con una presentazione pubblica dello spazio Zip, aperta a tutta la comunità: cittadini, istituzioni e chiunque voglia partecipare.