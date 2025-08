Pennabilli si veste di bianco per la speciale cena all'aperto in piazza

Torna lunedì 11 agosto la Cena in Bianco

Pennabilli si prepara ad accogliere un appuntamento molto atteso: la Cena in Bianco, che quest’anno celebra la sua decima edizione. L’evento, in programma lunedì 11 agosto e ispirato allo spirito del flash mob, trasformerà Piazza Vittorio Emanuele II in un elegante ristorante a cielo aperto. La Cena in Bianco, riferiscono gli organizzatori, non è solo un semplice incontro conviviale, ma un momento che si fonda su cinque valori fondamentali: educazione, estetica, ecologia, eleganza ed etica. È un evento gratuito e aperto a tutti, adulti e bambini, in cui ognuno è protagonista e contribuisce con la propria presenza a rendere unica l’atmosfera. L’unica regola da rispettare è il dress code: tutto deve essere rigorosamente bianco. Dai vestiti ai tavoli, dalle decorazioni ai candelabri, tutto dovrà seguire il tema total white. Saranno benvenuti cappelli, nastri e fiori tra i capelli, purché in tinta. A poter trasgredire questa regola saranno solo cibo e bevande.

La partecipazione può avvenire in modi diversi, a seconda delle esigenze e dei desideri dei partecipanti. C’è chi preferirà organizzarsi in autonomia, portando da casa tavolo, sedie, stoviglie, decorazioni e pietanze preparate con cura, per dare vita a un raffinato pic-nic urbano. Chi non ha voglia di cucinare potrà prenotare un menù da asporto presso i ristoranti del paese che aderiscono all’iniziativa, curando personalmente l’allestimento della propria tavola. Infine, per chi desidera la massima comodità, sarà possibile acquistare il menù e prenotare anche tavolo e sedie presso la Pro Loco, lasciando poi ai partecipanti o ai ristoratori stessi il compito dell’allestimento.

L’evento è pensato per avere il minimo impatto sull’ambiente: non saranno ammessi piatti di plastica, bicchieri di carta, tovaglioli usa e getta, lattine o materiali che generano rifiuti non sostenibili. L’idea è quella di un’eleganza che si esprime anche attraverso il rispetto per la natura e per il luogo che ospita la manifestazione.