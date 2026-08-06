Pennabilli: torna la Cena in bianco per l'undicesimo anno

L'11 agosto la piazza di Pennabilli si trasforma in un ristorante a cielo aperto

La Cena in bianco torna a Pennabilli nella sua undicesima edizione. Si terrà l'11 agosto 2026: alle 18.00 inizierà l’allestimento dei tavoli e alle 20.00 la cena vera e propria. L'idea di base è quella del flash mob, ossia un incontro che coinvolge e movimenta tantissime persone e che per questa occasione trasformerà la piazza in un ristorante a cielo aperto. La cena è all’insegna delle 5 “E” : Educazione, Estetica, Ecologia, Eleganza, Etica. La partecipazione all’evento è aperta a tutti ed è gratuita. Un appuntamento collettivo in cui si potrà essere protagonisti di una cena pubblica elegante, etica ed ecologica. Caratterizza l’evento il dress code total white: un colore elegante, semplice, apartitico e di grande impatto, sinonimo di bellezza ed eleganza. Sono graditi cappelli, nastri e fiori tra i capelli. Tavoli, tovaglie, vestiti, cappelli, candelabri, centritavola, candele, decorazioni, segnaposti e qualsiasi altra cosa vi venga in mente, dovranno essere rigorosamente bianchi: solo cibo e bevande potranno trasgredire la regola. La cena si svolgerà in Piazza Vittorio Emanuele II a Pennabilli; tutti possono partecipare, adulti e bambini. L’evento vuole essere al massimo rispettoso della natura, per questo non sono consentiti bicchieri di carta, piatti di plastica, tovaglioli di carta, lattine, e tutto quello che genera rifiuti non sostenibili. Vi sono tre modalità di partecipazione: portare tutto il necessario da casa, quindi tavolo, sedie, decorazioni, cibo e vivande calde o fredde; prenotare un menù da asporto presso i ristoranti che aderiscono all’iniziativa e predisporre autonomamente la tavola; acquistare il menù da asporto e prenotare tavoli e sedie presso la Pro Loco (la collocazione dei tavoli e l’apparecchiatura spetta poi ai partecipanti e ai ristoratori che lo prevedono).