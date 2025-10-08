Pennabilli: tragedia sfiorata tra i boschi, l'allarme del figlio salva il padre colto da malore

Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino insieme al personale sanitario dell’ambulanza di Novafeltria

Nella mattinata di oggi, mercoledì 8 ottobre, il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna (SAER) è stato attivato dalla Centrale Operativa del 118 per un intervento sul Monte Carpegna, nei pressi del rifugio Fontanelle, nel comune di Pennabilli.

Un uomo di 78 anni, impegnato in una passeggiata alla ricerca di funghi insieme al figlio, è stato colto da un malore improvviso. Il figlio, resosi conto della gravità della situazione, ha allertato i soccorsi contattando il 112, che ha immediatamente attivato la catena dei soccorsi e la stazione Monte Falco del Saer.

Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino insieme al personale sanitario dell’ambulanza di Novafeltria. Dopo aver valutato le condizioni dell’uomo, i soccorritori lo hanno stabilizzato e trasportato con una barella portantina fino all’ambulanza. Gli operatori sanitari hanno poi eseguito ulteriori accertamenti sul posto.

L’uomo, fortunatamente in miglioramento, ha infine deciso di rifiutare il trasporto in ospedale. All’intervento hanno preso parte anche i Vigili del Fuoco.