Pennabilli, tre nuovi “Signori Alberi” al Lago Andreuccio

Inaugurato il nuovo percorso del progetto “Buongiorno, Signor Albero”: natura, memoria e turismo lento

Si è svolta domenica, presso il Lago Andreuccio di Pennabilli, l'inaugurazione di tre nuovi "Signori Alberi", nell'ambito del progetto "Buongiorno, Signor Albero", promosso dall'Associazione Culturale Cielo e Radici di San Leo. L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Pennabilli e realizzata in collaborazione con l'Associazione Lago di Masca di Maciano, ha visto la partecipazione dell'Assessore alla Cultura del Comune di Pennabilli e di circa 40 persone, che hanno preso parte alla passeggiata inaugurale. Il progetto "Buongiorno, Signor Albero" nasce con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio naturalistico locale e, in particolare, gli alberi monumentali e di particolare pregio, trasformandoli in luoghi di incontro tra natura, memoria e riflessione. Ogni "Signor Albero" è accompagnato da una pietra incisa con una breve frase poetica e da un QR Code che permette di ascoltare una storia dedicata a quell'albero, invitando il visitatore a vivere il paesaggio con uno sguardo nuovo. Con i tre alberi inaugurati domenica, il percorso continua a crescere, coinvolgendo nuovi territori e nuove comunità, con l'intento di promuovere un turismo lento e una riscoperta consapevole del patrimonio naturale. Maggiori informazioni sul progetto sono disponibili sul sito www.signoralbero.it.