Tragedia a Verucchio: 18enne trovato morto in casa, ipotesi caduta accidentale

Sul luogo intervenuti i Carabinieri di Villa Verucchio

Un 18enne è stato trovato senza vita questa mattina (8 ottobre) a Verucchio, all'interno della sua abitazione. È stata la madre a chiamare i soccorsi, ma per il ragazzo non c'era più nulla da fare. L'ipotesi è che sia stato vittima di una caduta accidentale. La salma è stata messa a disposizione delle autorità, nella camera mortuaria dell'ospedale Infermi di Rimini, per l'ispezione di rito. Non si escludono però ulteriori accertamenti in base ai risultati dell'ispezione sul corpo del 18enne. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Villa Verucchio per effettuare i rilievi del caso.