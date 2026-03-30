Pensava di aver vinto 10mila euro, ma il premio era da capogiro: 2 milioni vinti a Rimini

Il colpo di fortuna in un’edicola di via Roma: protagonista un giovane cliente abituale

Colpo grosso a Rimini, dove 30enne ha vinto 2 milioni di euro acquistando un gratta e vinci da 10 euro all’edicola di via Roma. La vincita è arrivata sabato mattina con un tagliando del “Mega Miliardario”. Dopo un primo biglietto andato a vuoto, il ragazzo ha deciso di riprovare e il secondo tentativo si è trasformato in un premio milionario. In un primo momento pensava di aver vinto 10mila euro, poi il controllo in edicola ha confermato il colpo da 2 milioni. Grande emozione per il vincitore, che ha subito chiamato la moglie, ancora incredulo per l’accaduto.