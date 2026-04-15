Per il Metromare è l'ora di ballare: un party sul bus tra Riccione e Rimini

L'evento è riservato a 80 ospiti

Mobilità e intrattenimento si incontrano domenica 19 aprile sul Metromare, che torna a trasformarsi in uno spazio esperienziale in movimento con “Moliendo On Board”, progetto artistico e culturale che unisce musica, contenuto e territorio in un contesto non convenzionale.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale e ideata da Moliendo, si inserisce nel percorso di valorizzazione di Riccione come città dell’intrattenimento, in dialogo con le strategie di promozione dell’offerta musicale e dei grandi eventi del territorio.

Dopo la prima edizione di novembre, il progetto conferma l’obiettivo di connettere esperienze culturali e servizi, configurandosi come un esempio di sinergia tra progettualità indipendente e visione pubblica per lo sviluppo di nuove modalità di fruizione delle infrastrutture urbane.

L’evento consiste in un’esperienza itinerante tra Riccione e Rimini, dove il viaggio diventa parte integrante del racconto e il Metromare viene reinterpretato come spazio narrativo e performativo capace di accogliere una dimensione sonora e visiva d’avanguardia.

Il format, nato da un'idea di Lorenzo Caminiti, fondatore di Moliendo, si avvale della collaborazione di Cosetta Fulciniti, che apporta una visione strategica nella costruzione di esperienze immersive e contemporanee. La direzione creativa e media è curata da Void, realtà specializzata in branding e produzione visiva, con l’obiettivo di generare contenuti autentici e non inflazionati.

Per questa edizione, a bordo del convoglio sarà presente un super special guest che accompagnerà il set musicale, rendendo l'esperienza ancora più distintiva per i circa 80 partecipanti previsti.

Per informazioni:

Lorenzo Caminiti: [email protected] Cosetta Fulciniti: [email protected]



