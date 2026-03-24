Per il pattinaggio Viserba risultati brillanti ai Regionali di Lugo

Garattoni seconda nella Divisione Naz. A femminile e qualificata: Viserba vola alle Nazionali

Questo fine settimana tre atlete della società di Pattinaggio di Viserba (Asd Pol. Viserba-Monte) hanno partecipato, a Lugo, al Campionato Regionale Rollart Freeskating. Ottimi i risultati ottenuti: Anna Garattoni, seconda nella categoria Divisione Nazionale A femminile, si è qualificata per le finali Nazionali di Federazione. Federica Zamagni, quarto posto nella categoria Divisione Naz. B femminile, ha guadagnato l'accesso alle semifinali. Terzo posto, infine, per Martina Brocchi nella Divisione Naz. D femminile, anche per lei pass per le finali nazionali di federazione.

"Siamo molto soddisfatte dei risultati delle nostre ragazze - commentano la dirigente Anna Maria Salvatore e la vice Angela Lacoppola insieme a tutto il Direttivo della Società - e un grazie speciale va alle nostre allenatrici: in particolare a Silvia Mantovani che le ha accompagnate a queste gare".

Sabato pomeriggio, invece, Pattinaggio Viserba ha partecipato alle gare Uisp a San Giovanni in Persiceto con Alice Rossi (quarta) e Aurora Bertino.