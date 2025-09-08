Per le Azzurre del volley rientro da star

Cori, abbracci e un tripudio di tifosi a Malpensa: “Hanno fatto la storia”

La Nazionale femminile di volley è rientrata oggi a Malpensa dopo la storica vittoria conquistata ieri. Ad accoglierle, un pubblico calorosissimo: centinaia di tifosi, arrivati da tutta la Lombardia e non solo, hanno atteso per ore l’arrivo delle campionesse del mondo.

In prima fila, tante giovani pallavoliste, emozionate e con palloni e magliette da farsi autografare. “Hanno fatto la storia. Diventare come loro? Forse un giorno. Per adesso siamo super tifose”, raccontano alcune ragazzine con gli occhi pieni di ammirazione.

L’accoglienza è stata un vero e proprio bagno di folla: cori, striscioni, omaggi floreali, abbracci e applausi hanno scandito l’arrivo delle Azzurre, con un pensiero speciale dedicato anche al ct Julio Velasco.

Tra le più emozionate Miriam Silla, che ha ringraziato i presenti con parole sincere: “Non ci si abitua mai a questo affetto. Grazie!”. Un rientro trionfale che conferma quanto questo gruppo sia entrato nel cuore degli italiani, diventando simbolo di orgoglio e ispirazione per le nuove generazioni.