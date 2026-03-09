“Per Muse al Museo”: Sabrina Foschini presenta Victor, omaggio a Victor Hugo

Domenica 15 marzo a Poggio Torriana la scrittrice presenta Victor, venti monologhi tra prosa poetica e schizzi inediti del maestro francese

Domenica 15 marzo alle 16.00 nuovo appuntamento con la settima rassegna letteraria dedicata alle donne realizzata con il sostegno delle Pari Opportunità della Provincia di Rimini e il patrocinio del Comune di Poggio Torriana. Per Muse al Museo dopo l'appuntamento di inizio mese con Francesca Gironi avremo il piacere di ospitare la scrittrice Sabrina Foschini introdotta dallo storico dell'arte Alessandro Giovanardi presenta il suo libro Victor, NFC edizioni, 2024, l’omaggio di un’autrice contemporanea, contesa tra pittura e scrittura al grande maestro del romanticismo francese Victor Hugo (1802/1885) nella sua doppia veste di scrittore e di talentuoso disegnatore.

Sotto forma di prosa poetica Sabrina Foschini affianca ogni singolo testo a un rapido schizzo di Hugo, spesso eseguito a penna, con lo stesso inchiostro che usava per la stesura dei suoi romanzi. Victor contiene venti monologhi in cui è Victor stesso a parlare talvolta lasciando il campo ai personaggi che l’hanno affiancato sia nella vita reale che all’interno della sua opera, guadagnando lo stesso rispetto e diritto di cittadinanza. Dalle figlie tragiche e perdute, alla moglie conosciuta da bambina, alle numerose amanti, fino ai protagonisti di libri leggendari come Quasimodo o Esmeralda, immaginari abitanti di Notre Dame. Così il libro diventa anche un implicito omaggio alla cattedrale ferita dall’incendio recente, attraverso lo scrittore che l’ha legata per sempre all'immaginario collettivo. Un testo dettato da uno sguardo commosso, che superando la razionalità della filologia, fa emergere dalla bellezza indicibile e celeberrima dell’opera, la figura più misteriosa, insondabile e contraddittoria dell’uomo che l’ha creata.

Artista e scrittrice riminese, Sabrina si è laureata all'Accademia di Belle Arti di Ravenna ed è docente di “Storia della Moda” in quella di Rimini. Ha esposto le sue opere in personali e collettive sia in Italia che all'estero ed è membro del Comitato scientifico della Biennale del disegno di Rimini.

Ha collaborato con giornali e riviste quali Arte, Mondadori, Graphie, Rifrazioni, Corriere Romagna ed è una delle redattrici della rivista “Ariminum”. Docente all’Università aperta di Rimini (UTE), cura laboratori poetici alla Biblioteca Gambalunga, mentre assieme all’associazione culturale Amici di Dante gestisce l’attività culturale del Museo Renzi di San Giovanni in Galilea.

Tra le sue numerose pubblicazioni ricordiamo Ragioni della sete, Raffaelli editore (RN), Due mani di colore, Medusa (MI), Voce del verbo, Moretti & Vitali (BG), Gli dei bugiardi, PeQuod (AN), La mia storia nell'arte, NFC (RN) e l’antologia poetica Il petalo e la spina/La fiaba nella poesia femminile Le Lettere (Fi) curata e tradotta assieme ad Andrea Sirotti.

Al termine dell'incontro il consueto brindisi assieme all'autrice.