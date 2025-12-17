“Perché la guerra?” si chiude con una conferenza sulla storia dell’Ucraina

Giovedì 18 dicembre alla Cineteca di Rimini lo storico Andrea Graziosi analizza cause e ideologie dietro il conflitto

La rassegna “Perché la guerra?” si conclude giovedì 18 dicembre (ore 17) alla Cineteca comunale di Rimini in via Gambalunga, 27 con la conferenza “Alle radici della guerra russo-ucraina” dello storico Andrea Graziosi, professore di Storia contemporanea all’Università di Napoli Federico II), con cui ci si interrogherà sulle ragioni dell’attacco militare di Putin all’Ucraina.

Per comprenderne le cause e le ragioni è necessario conoscere infatti la storia dei due Paesi e l’ideologia di cui sono imbevuti Putin e la sua classe dirigente. Per spiegare questa tragedia che cambia il mondo occorre ritornare ad alcuni passaggi essenziali della storia del Novecento prima e dopo il 1991. Una vicenda complessa, che parte dal rapporto dell’Ucraina con il potere sovietico di Lenin e che passa dall’Holodomor, la terribile carestia provocata da Stalin che nel ʼ32-ʼ33 fece in Ucraina più di quattro milioni di vittime. Una storia che continua con la Seconda guerra mondiale e l’occupazione nazista e prosegue con la fine dell’Urss e le difficoltà degli anni Novanta, cui l’Ucraina ha risposto guardando all’Unione Europea mentre in Russia si affermava la svolta autoritaria.

Andrea Graziosi, professore di storia contemporanea all’Università di Napoli Federico II, ha studiato e insegnato in Università americane, russe ed europee. Graziosi è uno dei maggiori esperti italiani di storia sovietica. È stato presidente della Società Italiana per lo Studio della Storia contemporanea e della Agenzia Nazionale per la valutazione dell’Università e della Ricerca. Dal 2023 collabora come editorialista al quotidiano La Repubblica.

Con il Mulino ha pubblicato: Guerra e rivoluzione in Europa 1905-1956 (2002), L’Unione Sovietica in 209 citazioni (2006), L’Urss di Lenin e Stalin (nuova ed. 2010), L’Urss dal trionfo al degrado (nuova ed. 2011), L’Unione Sovietica. 1914-1991 (2011), Grandi illusioni (con G. Amato, 2013), Lingua madre (con G.L. Beccaria, 2015), Il futuro contro (2019), Occidenti e modernità. Vedere un mondo nuovo (2023), Il ritorno della razza. Alle radici di un grande problema politico contemporaneo (2025). Altra pubblicazione recente dedicata all’argomento: L'Ucraina e Putin tra storia e ideologia, Bari, Laterza, 2022

Ingresso gratuito, senza prenotazione.