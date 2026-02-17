“Percorsi Legalità”: i magistrati nelle scuole per educare alla responsabilità

Le classi terze approfondiranno Costituzione, diritto e giustizia con esempi concreti e dialogo diretto

Promuovere il valore della giustizia e il senso di cittadinanza attiva partendo dai banchi di scuola. Con questo obiettivo, l’Istituto comprensivo n.1 di Riccione, in collaborazione con l’Associazione nazionale magistrati, promuove un incontro speciale nell’ambito del progetto “Percorsi Legalità: l’Associazione nazionale magistrati nelle scuole”.

“Investire sulla consapevolezza dei nostri ragazzi significa gettare le basi per una comunità più coesa e giusta – osserva la vicesindaca e assessora alla Cultura Sandra Villa –. Questo incontro non è solo una lezione di diritto, ma un’occasione preziosa per trasmettere alle future generazioni il valore della responsabilità. Confrontarsi con i magistrati aiuta i giovani a capire che la legalità non è un concetto astratto, ma una scelta quotidiana che garantisce la libertà di tutti”.

L’iniziativa, in programma il 24 febbraio in orario scolastico al Palazzo del Turismo, coinvolgerà le classi terze della scuola secondaria di primo grado del plesso di viale Einaudi. Nella stessa mattinata, l’incontro sarà replicato per le classi terze del plesso di viale Mantova alla palestra di viale Bergamo. Un percorso di alto valore educativo e civile che mira a promuovere tra i giovanissimi i concetti di cittadinanza attiva e il rispetto delle regole democratiche, offrendo l’opportunità di un dialogo diretto con i rappresentanti dell’Associazione nazionale magistrati.

Al centro dell’incontro ci saranno i principi della Costituzione italiana e del vivere civile, tradotti in spunti di riflessione concreta per offrire agli studenti un confronto diretto con chi tutela la legalità quotidianamente. Attraverso un linguaggio vicino ai ragazzi, verranno approfonditi i temi del diritto, della giustizia e della responsabilità individuale e collettiva, fornendo ai docenti un supporto strategico nell’educazione civica. L’obiettivo è sensibilizzare i giovani al rispetto delle regole e al valore del merito, affrontando concetti chiave come lo spirito delle leggi e l’anticorruzione, per promuovere una cultura della legalità che contrasti ogni forma di ingiustizia.



