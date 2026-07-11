Percorso partecipativo A Mare, secondo appuntamento il 18 luglio

A Misano Adriatico un laboratorio aperto alla cittadinanza per raccogliere idee sul futuro del Parco Mare Nord e della pineta

Prosegue il percorso partecipativo A Mare, promosso dal Comune di Misano Adriatico per accompagnare il recupero della palazzina dell'ex colonia Piacenza e la riqualificazione del Parco Mare Nord. Il secondo appuntamento è in programma sabato 18 luglio, a partire dalle 16.45, con un laboratorio dedicato a raccogliere idee e proposte per il futuro della pineta, unica area densamente alberata con pini marittimi lungo il litorale della provincia riminese.

Mentre proseguono i lavori di recupero della palazzina dell'ex colonia Piacenza, avviati lo scorso inverno e destinati a concludersi nel 2027, prende forma anche il percorso di progettazione condivisa degli spazi verdi circostanti. Dopo la visita al cantiere del primo incontro, l'attenzione si sposta ora sul Parco Mare Nord, con un confronto organizzato in tre gruppi tematici: natura, clima, biodiversità e accessibilità; attrezzature e usi quotidiani; eventi e manifestazioni.

L'incontro è gratuito e aperto a tutti, previa iscrizione al link https://bit.ly/laboratorio-nel-parco. Sono invitati a partecipare cittadini, associazioni, operatori economici, educatori, giovani, famiglie e professionisti interessati a contribuire con idee e competenze.

Il percorso A Mare si concluderà con un documento di indirizzo che raccoglierà i contributi emersi durante gli incontri, a supporto delle future scelte dell'Amministrazione comunale per la valorizzazione del parco, in sinergia con il recupero dell'ex colonia Piacenza.