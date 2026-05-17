Perde il controllo dello scooter e cade sull'asfalto: incidente a Miramare

L'incidente in viale Losanna, all'altezza del civico 81

Un uomo, le cui generalità non sono note, è rimasto ferito nel pomeriggio di oggi (domenica 17 maggio) a Miramare, in viale Losanna, all'altezza del civico 81, dopo aver perso il controllo dello scooter sul quale viaggiava ed essere finito a terra. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario, con ambulanza e automedica, per prestare le prime cure, e gli agenti della Polizia locale per i rilievi e per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.