Calcio, ai saluti il Tropical Coriano e Beppe Terenzi
Dopo quattro stagioni il club ed il direttore sportivo hanno deciso di interrompere il rapporto di collaborazione
L’A.S.D. Tropical Coriano comunica che, a seguito di un confronto sereno e condiviso, la società e il direttore sportivo Giuseppe Terenzi dopo quattro stagioni sportive vissute insieme hanno deciso di concludere il loro rapporto di collaborazione. Probabile che avvenga la stessa cosa con mister Massimo Scardovi.
Di seguito i saluti e i ringraziamenti del Direttore.
"𝑁𝑜𝑛 𝑒̀ 𝑝𝑒𝑟 𝑛𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑖𝑙𝑒 𝑡𝑟𝑜𝑣𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑜𝑙𝑒 𝑔𝑖𝑢𝑠𝑡𝑒. 𝐷𝑜𝑝𝑜 𝑞𝑢𝑎𝑡𝑡𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑛𝑖 𝑣𝑖𝑠𝑠𝑢𝑡𝑖 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑜𝑝𝑜 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑜, 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑣𝑎 𝑖𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑡𝑎̀ 𝑐ℎ𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑒̀ 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒𝑡𝑎̀ 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑜, 𝑚𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑎 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑔𝑙𝑖𝑎.
𝑁𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡, 𝑐𝑜𝑠𝑖̀ 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑡𝑎, 𝑏𝑖𝑠𝑜𝑔𝑛𝑎 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑒 𝑙’𝑜𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎̀, 𝑙𝑎 𝑙𝑢𝑐𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎̀ 𝑒 𝑙’𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑟𝑒 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑒̀ 𝑖𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑔𝑖𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑒 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒. 𝐸̀ 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑎𝑝𝑒𝑣𝑜𝑙𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑑𝑖 𝑎𝑣𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑡𝑜 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑚𝑒 𝑠𝑡𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑖 𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒𝑡𝑎̀.
𝐿𝑎𝑠𝑐𝑖𝑜 𝑎 𝐶𝑜𝑟𝑖𝑎𝑛𝑜 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑧𝑧𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑢𝑜𝑟𝑒. 𝑅𝑖𝑚𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑚𝑒 𝑙𝑒 𝑒𝑚𝑜𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑑𝑖 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖 𝑞𝑢𝑎𝑡𝑡𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑛𝑖 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖: 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑣𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜 𝑎𝑛𝑛𝑜, 𝑎𝑖 𝑝𝑙𝑎𝑦𝑜𝑓𝑓 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑔𝑖𝑜𝑛𝑒, 𝑓𝑖𝑛𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑣𝑖𝑡𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑖𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑠𝑜 𝑎𝑛𝑛𝑜. 𝐿’𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑔𝑖𝑜𝑛𝑒, 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑎 𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑎, 𝑒̀ 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑢𝑛 𝑣𝑖𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒, 𝑣𝑖𝑠𝑠𝑢𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜 𝑎𝑙𝑙’𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑜𝑟𝑔𝑜𝑔𝑙𝑖𝑜, 𝑎𝑝𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑛𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑎 𝑚𝑎𝑔𝑙𝑖𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑒̀ 𝑚𝑎𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑢𝑛𝑎 𝑚𝑎𝑔𝑙𝑖𝑎.
𝐴𝑏𝑏𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑠𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟𝑡𝑜, 𝑔𝑖𝑜𝑖𝑡𝑜, 𝑙𝑜𝑡𝑡𝑎𝑡𝑜. 𝐸 𝑖𝑛 𝑜𝑔𝑛𝑖 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐’𝑒̀ 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑐𝑜𝑠𝑎 𝑑𝑖 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑖𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑜: 𝑖𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑝𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑛𝑒𝑛𝑧𝑎, 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑎, 𝑖𝑙 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑚𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒 𝑐ℎ𝑒 ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑑𝑎𝑡𝑜 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑖.
𝑈𝑛 𝑟𝑖𝑛𝑔𝑟𝑎𝑧𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒𝑡𝑎̀, 𝑎𝑖 𝑑𝑖𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑖, 𝑎 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑖 𝑖 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑖𝑐𝑖 𝑒 𝑎𝑖 𝑔𝑖𝑜𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑢𝑖 ℎ𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑜 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑠𝑜. 𝑈𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑧𝑖𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑀𝑎𝑟𝑧𝑖, 𝑝𝑒𝑟 𝑙’𝑜𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎̀ 𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑐𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒, 𝑢𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑎𝑛𝑐𝑜𝑟𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒, 𝑐ℎ𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑒̀ 𝑚𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑛𝑐𝑎𝑡𝑎.
𝑈𝑛𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒 𝑎 𝑀𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑆𝑐𝑎𝑟𝑑𝑜𝑣𝑖: 𝑢𝑛 𝑢𝑜𝑚𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑜, 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑜, 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒 𝑑𝑖 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑒 𝑢𝑚𝑎𝑛𝑜, 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑒 𝑑𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑚𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟𝑒 𝑖𝑑𝑒𝑒, 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡𝑎̀ 𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑐𝑎.
𝑀𝑒 𝑛𝑒 𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑒𝑛𝑖𝑡𝑎̀ 𝑑𝑖 𝑐ℎ𝑖 𝑠𝑎 𝑑𝑖 𝑎𝑣𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑡𝑜 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑜, 𝑜𝑔𝑛𝑖 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑜, 𝑠𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑟𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑚𝑖𝑎𝑟𝑠𝑖 𝑚𝑎𝑖.
𝐴𝑢𝑔𝑢𝑟𝑜 𝑎 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒𝑡𝑎̀ 𝑒 𝑎 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑝𝑖𝑎𝑧𝑧𝑎 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎𝑟𝑒 𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑟𝑒 𝑒 𝑑𝑖 𝑣𝑖𝑣𝑒𝑟𝑒 𝑎𝑛𝑐𝑜𝑟𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑖, 𝑝𝑒𝑟𝑐ℎ𝑒́ 𝐶𝑜𝑟𝑖𝑎𝑛𝑜 𝑚𝑒𝑟𝑖𝑡𝑎 𝑒𝑚𝑜𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑣𝑒𝑟𝑒, 𝑒𝑛𝑡𝑢𝑠𝑖𝑎𝑠𝑚𝑜 𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑔𝑢𝑎𝑟𝑑𝑖 𝑐ℎ𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑜 𝑛𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜”
A Giuseppe Terenzi va il più sincero ringraziamento da parte della società per il lavoro svolto, la professionalità dimostrata e il legame costruito con l’ambiente.
La società gli augura il meglio per il futuro, con la certezza che tutto ciò che è stato condiviso resterà per sempre parte della nostra storia.
Probabile che nelle prosiem ore arrivi anche l'addio di