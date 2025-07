Perde il controllo e si schianta contro auto in sosta, momenti di apprensione sul lungomare di Rimini

Il conducente è stato trasportato in ambulanza all’ospedale "Infermi" di Rimini in codice giallo

Nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 7 luglio, intorno alle 18:30, si è verificato un incidente in via Regina Elena, sul lungomare di Rimini, nei pressi del Parco dei Principi. Un giovane, alla guida di un’Audi in direzione Rimini, avrebbe perso improvvisamente il controllo del veicolo, probabilmente a causa di un malore.

L’auto ha iniziato a sbandare, terminando la corsa contro una Volvo parcheggiata sul lato monte, all’altezza del civico 185. L’impatto ha attirato numerosi passanti e turisti, che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Locale. Il conducente è stato trasportato in ambulanza all’ospedale "Infermi" di Rimini in codice giallo.